Frau nach Unfall bei Grabsleben verletzt: Straße gesperrt

Grabsleben / Gotha. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Frau verletzt und Straße gesperrt

Eine 60-Jährige Mazda-Fahrerin fuhr Sonntagnachmittag die Kreisstraße 3 von der B 7 kommend in Richtung Grabsleben. Bei winterglatter Straße kam die Pkw-Fahrerin vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrzeugseite liegen und die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Die Kreisstraße musste zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw und zur Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Nachdem der Pkw von einem Abschleppdienst geborgen und die Fahrerin zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht wurde, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Diebstahl aus Reisebüro

In der Nacht auf Sonntag stiegen der oder die unbekannten Täter in ein Reisebüro auf dem Coburger Platz in Gotha ein. Der Beutegutwert kann noch nicht beziffert werden, bewegt sich allerdings nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens im dreistelligen Bereich. Der oder die Täter hinterließen einen Sachschaden von vierstelligem Wert. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter dem Aktenzeichen 0290279/2021 entgegen.

