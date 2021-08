Frauen haben häufiger und Veganer oft Blutarmut aus Eisenmangel

Wer immer vornehm aussieht, hat womöglich ein Problem mit der Gesundheit

Die Zeit, in der blasse Haut als vornehm galt, ist längst vorbei, sieht man einmal davon ab, dass manche Naturvölker ihren braunen Teint als Zeichen von Schönheit mit weißer Farbe überdecken.

Ist jemand sehr blass, kann das auf eine schlecht durchblutete Haut deuten oder aber, wenn gleichzeitig auch der Blutdruck niedrig ist, auf die drohende Gefahr eines Kollapses. Dann konzentriert sich das Blut im Stamm und zieht sich aus Kopf und Extremitäten zurück. Diese Blässe geht meist vorüber.

Eine andauernde Blässe, dazu Müdigkeit und Antriebslosigkeit, Kurzatmigkeit und Reizbarkeit, legt den Verdacht auf zu wenig Blut im Körper, insbesondere auf zu wenige rote Blutkörperchen nahe. Man spricht von einer Anämie (Blutarmut). Bei den vielen Formen der Anämie ist die Eisenmangelanämie diejenige, die am häufigsten auftritt. Sie ist bei Männern seltener als bei Frauen. Ungefähr 20 Prozent aller Frauen und die Hälfte aller Schwangeren ist davon betroffen. Die Ursachen liegen häufig in einer Ernährung mit wenig Gemüse und wenig Fleisch und in den oft starken Menstruationsblutungen, bei denen der Blutverlust innerhalb der folgenden vier Wochen nicht wieder aufgeholt werden kann.

Tritt bei Frauen nach der Menopause eine Anämie auf, dann muss wie auch bei Männern nach der Ursache gesucht werden. Das kann zum Beispiel ein Magengeschwür sein. In Betracht kommt auch eine Flächenblutung im Magen-Darm-Trakt, die vor allem durch die Einnahme von Aspirin und nichtsteroidalen Antiphlogistika (Rheuma-Schmerzmittel) auftreten kann.

Eine Anämie kann auch das frühe Zeichen einer Leukämie sein. Deshalb sollte man immer auf ausreichend Eisen und Vitamin B 12 und Folsäure in der Nahrung achten, also Käse, Leber, Fleisch und Fisch essen. Ein Mangel tritt oft bei Veganern auf.

Überhaupt sollte man bei sehr blasser Gesichtsfarbe ein Blutbild machen lassen, um zu einer Diagnose zu gelangen. Der Arzt weiß dann Rat. Eine Eisenmangelanämie lässt sich gut und relativ rasch beheben.