Frauen in Gotha beleidigt und bespuckt

Gotha. Nach diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Frauen im Alter von 47 und 55 Jahren wurden am Donnerstag gegen 14.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Gothaer Gartenstraße durch eine 42-jährige Frau beleidigt. Ferner spuckte die Täterin den beiden Geschädigten in das Gesicht. Bei der Fahndung konnte die 42-Jährige ermittelt werden.

Die beiden geschädigten Frauen blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0107093/2021) zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen