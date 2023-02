Frauen wollen in Gotha laut werden gegen die Lohnlücke

Gotha. Gothaerinnen wollen zum Equal Pay Day am 7. März auf die Straße gehen und demonstrieren.

Die Frauen des Kreisverbands Gotha des Sozialverbands VdK wollen am 7. März, 10 bis 15 Uhr, auf dem Gothaer Neumarkt für mehr Lohngerechtigkeit demonstrieren. Denn bis zu diesem Tag, dem Equal Pay Day, würden Frauen durch die Lohnunterschiede zu Männern rechnerisch umsonst arbeiten.

Um Sorgearbeit leisten zu können, arbeiten viele Frauen in Teilzeit oder in schlechter bezahlten Jobs. „Der geringe Verdienst schlägt sich später in einer kleinen Rente nieder – beim Alterseinkommen tut sich sogar eine Lücke von 53 Prozent zwischen Frauen und Männern auf“, heißt es vom VdK. Die Mitglieder fordern eine bessere Bezahlung und mehr Rentenpunkte für häusliche Angehörigenpflege sowie eine gerechtere Aufteilung der familiären Pflichten.