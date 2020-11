Das Freibad im Ohrdrufer Ortsteil Wölfis ist jetzt vor Überflutungen bei Starkregen geschützt. „Der Abschnitt des Siechengrabens, der vor dem Bad verläuft, ist in einen besseren Zustand versetzt worden“, zeigt sich Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister von Ohrdruf, beruhigt.

Zwei Jahre hintereinander war das Freibad in Wölfis bei starken Niederschlägen im Frühsommer von Überflutungen betroffen gewesen. Dieses Jahr war die braune Brühe zwar nur ins kleine Becken gelaufen, aber 2019 hatte es auch das große Becken erwischt. Die Saisoneröffnung hatte dadurch verschoben werden müssen. Wetterereignisse mit solchen gravierenden Folgen habe es früher alle 20 Jahre gegeben. „Da das nun zwei Jahre hintereinander passiert ist, mussten wir dringend eine Lösung suchen“, sagt Schambach.

Hilfe bekam die Stadt vom Gewässerunterhaltungsverband Apfelstädt-Gera-Obere Ilm, zu dem Ohrdruf gehört. „Nur ein kleines Waldstück in der Gemarkung Gräfenhain ist dem Verband Hasel/Lauter/Werra zugeordnet. Dort gibt es aber keine Gewässer und keine wassertechnischen Anlagen.“

In Wölfis sei nun ein verstopfter Durchlass gründlich gereinigt worden. „Die Blockade vorher hatte dazu geführt, dass das Wasser nicht durch den Graben abfloss, sondern in einen Teich, der bei Starkregen irgendwann Richtung Schwimmbad übergelaufen ist“, erklärt der Bürgermeister. Im Siechengraben sei ein weiterer Fangrechen installiert und er sei mit Wasserbausteinen ausgekleidet worden. Das alles trage zu einem besseren Abfluss des Wassers bei. Der Bauhof werde mit der Firma Siebert jetzt noch Wälle errichten, damit das Wasser, falls es trotzdem zu stark wird, dennoch abgeleitet werden kann.

Zusammen mit dem Gewässerunterhaltungsverband würden zudem weitere Vorhaben in Angriff genommen. So soll der Durchlass in der Gothaer Straße in Ohrdruf noch dieses Jahr in Ordnung gebracht werden, kündigte Stefan Schambach an.