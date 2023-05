Freibier vom Bürgermeister in Waltershausen

Waltershausen. Der Waltershäuser Marktverein veranstaltete am Männertag wieder seine traditionelle Himmelfahrtsfete am Schulplatz.

Traditionell wird die Himmelfahrtsfete des Waltershäuser Marktvereins mit einem Fassbieranstich durch den Bürgermeister eröffnet. Auf dieses Ereignis musste am gestrigen Männertag verzichtet werden. Grund: Die Gothaer Brauerei Paulaner hatte kein 60 Liter-Fass. So stand Rathauschef Michael Brychcy (CDU) diesmal am Schanktisch und füllte das Bier in Plastebecher ab.

Bereits in der Mittagszeit hatten sich viele Familien am Schulplatz in Waltershausen eingefunden. Der Marktverein hat Tische und Bänke rund um die alte Feuerwache aufgebaut, die seit vielen Jahren Sitz des Marktvereins ist. „Der Bürgermeister hat uns wieder Bier spendiert“, teilt Sybille Klinghammer, die Vorsitzende des Marktvereins mit. Wie immer war das erste Bier für die Gäste kostenlos. Die Frauen des Vereins haben Kuchen gebacken und Pommes für die Kinder organisiert. Zeitweise gab es eine lange Schlange am Rost. Hier hatten die Vereinsmitglieder alle Hände voll zu tun, denn die Nachfrage an Thüringer Bratwurst war groß.

Livemusik gab es von TMR-Radio aus Waltershausen, die das Fest musikalisch begleiteten. An der Seite der Feuerwache haben die Kinder ihre Flohmarktstände platziert. Spielzeug, Bücher und Spiele wurden für wenig Geld angeboten. Daneben konnten sich Kinder beim Straßenmalen und Kinderschminken betätigen. Bis 17 Uhr wurde auf dem Schulplatz gefeiert.

Ob es in den nächsten Jahren so sein wird, steht in den Sternen. Denn der Marktverein hat Nachwuchsprobleme. Derzeit sind 20 Mitglieder im Verein eingetragen. Die Vereinschefin wünscht sich, dass es mehr werden, doch das Interesse bei der Jugend ist gering.