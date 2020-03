Der Schauspieler Gojko Mitic hat unter anderem in Bad Segeberg den Apachenhäuptling Winnetou verkörpert. Am 16. August kommt er zum Märchenfest und einer Talkrunde nach Bad Tabarz.

Freiluftkonzerte an Sommer-Wochenenden in Bad Tabarz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiluftkonzerte an Sommer-Wochenenden in Bad Tabarz

Auch dieses Jahr soll es nach der erfolgreichen Premiere 2019 wieder eine Open-Air-Konzertreihe in Bad Tabarz geben. Das kündigte Kuramtsleiter Marcel Wedow an. Ab Juni finden freitags auf dem Spindlerplatz und samstags im Wechsel an verschiedenen Orten, wie im Kurpark Winkelhof, im Neubauer-Kurpark oder unter der Linde in Cabarz, jeweils am frühen Abend kleine Konzerte statt.

„Die Künstler sind schon zu etwa 80 Prozent gebucht“, so Wedow. „Es wird vielseitiger werden als im vergangenen Jahr, denn diesmal hatten wir mehr Zeit zum Vorbereiten.“ Verbessert werden soll auch die Versorgung der Besucher. „Wir hoffen, Engpässe und lange Wartezeiten vermeiden zu können“, erklärt der Leiter des Kuramtes. Märchenfest, Walpurgisnacht und Konzerte Zu Pfingsten Ende Mai veranstaltet das Kneipp-Heilbad zudem sein traditionelles Spindlerfest. Als ein Höhepunkt werde am 31. Mai die Band Bell, Book and Candle erwartet. „Wir setzen aber auch auf Tabarzer Beiträge, wie Mister Postman, die Blasmusikanten und den Trachtenverein“, sagt Wedow. Zum jährlichen Märchenfest wird am 16. August eingeladen – erneut in den Kurpark Winkelhof, der sich immer mehr zum Festplatz entwickele. Dort finden im Sommer immer am Sonntagnachmittag zudem die Kurkonzerte statt. Mit dem Trachtenverein werde auf diesem Gelände die Walpurgisnacht gefeiert und mit den Friedrichrodaer Bergteufeln soll es dort Ende des Jahres die nächste Rauhnacht geben. Im Zentrum für Kunst, Kultur und Natur (Kukuna) wird am 28. März Thomas Huber mit seinem Vortrag „Steinzeit“ erwartet. Der ältere der Huberbuam ist leidenschaftlicher Bergsteiger, genau wie sein Bruder Alexander, der ebenfalls schon in Bad Tabarz zu Gast war. „Und neben weiteren Prominenten freuen wir uns dieses Jahr auf einen Besuch von Gojko Mitic“, kündigt Wedow an. Er wird Ehrengast beim Märchenfest und Gast einer Talkrunde im Kukuna sein.