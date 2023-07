Freude an geselliger Runde

Gotha. Gothaer Mehrgenerationenhaus bietet ab sofort mittwochs Stammtisch an

Das Gothaer Mehrgenerationenhaus bietet ab sofort wöchentlich Stammtischrunden an. Im Januar hatte es eine neue Initiative gestartet: Mosaik. Der Plan war und ist es, Menschen jeden Alters lockere Möglichkeiten zu bieten, barrierefrei an geselligen Treffen teilzunehmen. Gestartet wurde mit einem Stammtisch, der sich zweimal im Monat trifft. Inzwischen sei diese entspannte Art der Begegnung beliebt geworden. „Vom 1. August an stellen wir um auf einen wöchentlichen Stammtisch“, kündigt Geschäftsführerin Anke Merbach an. Der ist immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Wer länger bleibe, weil die Gespräche gerade so gut laufen, könne selbstverständlich sitzenbleiben.

Projektleiterin Laura Arndt ist mit einem Kollegen für die Organisation der Mosaik-Angebote zuständig. Zum Stammtisch soll jede Woche eine kleine Aktivität oder ein Thema Anlass geben, ins Café auf dem Hauptmarkt 17 zu kommen. Beim nächsten Termin am Mittwoch, 2. August sollen kleine Zuckertüten gebastelt werden. Weitere Themen waren Kindheit und Jugend, Rezeptebörse, Urlaubserlebnisse, gewürfelte Geschichten.

Aus dem Stammtisch heraus haben sich inzwischen verschiedene Gruppen gebildet, berichtet Julia Krebs, stellvertretende Geschäftsführerin im Mehrgenerationenhaus. Eine Bowling- und Kegelgruppe habe sich gebildet und Ausflüge in Gotha werden geplant. Rommé-Spieler treffen sich immer beim Stammtisch mittwochs zum Kartenspielen. Eine WhatsApp-Gruppe sorge für digitalen Austausch, ergänzend zu den Treffen.

Anmelden müsse man sich nicht für den Stammtisch. Es gebe auch keine Gebühren, Mitgliedsbeiträge oder sonstige Teilnehmergebühren.