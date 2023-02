Guten Morgen Gotha Freude an lauter Kram

Wieland Fischer über Flohmarkt im Gotha

Wer denkt jetzt angesichts von Schneetreiben, Regen und Temperaturen um null Grad an Flohmärkte im Freien? – Dieter Felgner zum Beispiel. Der Gothaer sorgt sich, dass der Gothaer Innenstadt-Flohmarkt dieses Jahr ins Wasser fallen könnte, nachdem wegen der Corona-Pandemie der Umschlag von Krempel in den zurückliegenden beiden Jahren bereits ausgefallen war. „Dieser Markt war in der Vergangenheit ein Anziehungspunkt für Besucher und private Händler“, erinnert sich Felgner gern zurück, der sich selbst mit einem Stand beteiligte.

Das Erstaunliche an dem Sammelsurium von Trödel ist, welchen Zulauf und welche Freude der Handel damit auslöst. Desto erstaunter war Flohmarkt-Freund Felgner, als ihm zu Beginn dieses Jahres auf seine Nachfrage hin eine freundliche Mitarbeiterin der Kultourstadt Gotha erklärt habe, dass es 2023 keinen Flohmarkt in der Innenstadt geben werde. Die Begründung habe gelautet: fehlende Kostendeckung.

Nun werden sich Felgner und weitere Hobbyhändler umso mehr freuen, dass es doch einen Frühlingsflohmarkt auf dem Neumarkt geben wird. Das Datum steht bereits fest: Samstag, 15. April, von 10 bis 15 Uhr, teilt Maja Neumann, Sprecherin des Gothaer Kulturbetriebs, auf unsere Anfrage mit. Ob sich in den Sommermonaten weitere anschließen, stehe noch nicht fest, ist Neumann zurückhaltend. Die Kultourstadt, Ausrichter des Treibens, wolle abwarten, wie der Flohmarkt angenommen werde und dann entscheiden.

Das kann nur heißen: sich anmelden, am 15. April – auch an anderen Tagen – über den Neumarkt schlendern, kaufen, tauschen. Zur Belebung der Gothaer Innenstadt trägt das auf jeden Fall bei.