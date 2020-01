Gotha-Siebleben. Die Schule lädt zum Tag der offenen Tür am Samstagvormittag.

Freytag-Gymnasium in Gotha stellt sich vor

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freytag-Gymnasium in Gotha stellt sich vor

Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich das Gustav-Freytag-Gymnasium am Sonnabend, 18. Januar, interessierten Besuchern vor. „Dazu laden die Schüler und Lehrer des Siebleber Gymnasiums alle interessierten Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern herzlich zum Erkunden des Gebäudes und Kennenlernen der Fachschaften ein“, teilt die stellvertretende Schulleiterin, Cornelia Bomberg, mit.

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr präsentieren die sogenannten Freytagianer die Ergebnisse ihrer Arbeit. Neben zahlreichen Aktivitäten in sprachlichen, naturwissenschaftlichen und künstlerischen Fächern sind auch die Streicherklasse ein Aushängeschild des Gymnasiums in dem Gothaer Ortsteil.

Die Grundschüler dürfen in allen Fachkabinetten und auch der Turnhalle „schnuppern“, viele Mitmachaktionen würden auf die Gäste warten, so Bomberg. Selbstverständlich sollen Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Eine leckere Versorgung sei ebenso sichergestellt.