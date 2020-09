Die Route des Demonstrationszugs führte quer durch die Gothaer Innenstadt an der Wasserkunst vorbei. Voran ging die Ortsgruppe mit einem Banner.

Gotha. Protest mit Maske: Die Klimaaktivisten demonstrieren erstmals seit Beginn der Pandemie wieder in Gotha.

Fridays for Future zurück in Gotha

Den globalen Aufruf zum Klimastreik am 25. September nutzte auch die Gothaer Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF), um erstmals nach Ausbruch des Corona-Virus wieder eine Demonstration zu organisieren. Die Anforderungen für den Protest sind gestiegen: Neben Maskenpflicht und Mindestabstand gehört zum Streiken in der Pandemie auch, dass keine Parole mehr zu hören sind.