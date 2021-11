Friedensgebete in der Gothaer Margarethenkirche

Gotha. Der Ökumenische Arbeitskreis Gotha gestaltet die Friedensdekade.

In der Margarethenkirche Gotha finden täglich vom 8. bis 16. November um 12.15 Uhr Friedensgebete statt. An der Vorbereitung der Friedensdekade beteiligen sich die Evangelische Stadtkirchengemeinde, die Katholische Gemeinde, die Neuapostolische Kirche sowie die Freikirchliche Gemeinde. Beginn ist ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag, 7. November, 10 Uhr in der Margarethenkirche. Den Abschluss bildet ein Gottesdienst am Buß- und Bettag, 17. November, um 10 Uhr in der Schlosskirche Gotha.