Friedensglocken in Gotha läuten auch für inneren Frieden

Morgen ist Reformationstag. Vor drei Jahren haben wir an diesem Tag die Friedensglocken der Margarethenkirche in Gotha geweiht. Das war ein Festtag. Christen und Nichtchristen waren sich einig, diese Glocken sollen im Frieden läuten. Keine Kriegsmaschinerie soll sie je wieder in Gefahr bringen. Kein Kriegstreiber soll auf die Idee kommen, die Bestimmung der Friedensglocken zu hinterfragen, sie gar für ideologische Zwecke zu missbrauchen.

Die Glocken haben in diesem Jahr öfter geläutet als geplant. Als ab März öffentliche Versammlungen auch in Kirchen nicht möglich waren, haben die Glocken täglich um 15 Uhr geläutet. Sie haben manchen daran erinnert, dass auch und gerade in Krisenzeiten die Kirche für die Menschen da sein soll. Manche haben sich auch rufen lassen zu einem stillen Gebet in der Kirche oder an dem Ort, an dem sie gerade waren.

Möge der Reformationstag, mögen die Friedensglocken der Margarethenkirche uns auch und gerade in diesem Jahr daran erinnern, wie wichtig der innere und der äußere Frieden in unserem Land ist. Mögen sie uns warnen vor neuen Diktatoren und Kriegstreibern, mögen sie uns zur Vernunft rufen, wenn die Unvernunft nach der Macht greift.

Der große Reformator Martin Luther konnte in seiner Zeit nicht schweigen, weil die Wahrheit von den Oberen seiner Kirche mit Füßen getreten wurde. Ganz sicher wollte er keine Spaltung der Christen. Doch er konnte auch nicht einfach hinnehmen, dass der Name seines Gottes missbraucht, dass mit dem Glauben der Menschen Schindluder getrieben wurde. So sollen die Friedensglocken der Margarethenkirche auch für den inneren Frieden der Christenheit läuten, in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Welt. Wir haben es nötig.

Jochen Franz ist Pfarrer in der Stadtkirchengemeinde Gotha.