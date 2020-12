Ohrdruf. Pfarrerin Gundula Bomm lädt zur Andacht in die St.-Trinitatis-Kirche.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am 4. Advent nach Ohrdruf. Von den Thüringer Pfadfindern wird es am Sonntag, 20. Dezember, 16 Uhr, in die St.-Trinitatis-Kirche gebracht, wo es mit einer Andacht empfangen wird.