Friedenstein-Open-Air findet Fortsetzung nächstes Jahr

Gotha Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach tritt 2024 wieder mit Stars im Hof von Schloss Friedenstein auf. Unter anderem stehen Konzerte mit Ronan Keating und Giovanni Zarrella auf dem Programm.

Seit einigen Tagen steht es fest: Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach wird das „Friedenstein Open Air“-Festival 2024 fortsetzen. Im kommenden Jahr sind nicht nur altbekannte Gäste wie Thomas Hahn und seine Band zu Gast, mit Ronan Keating und Giovanni Zarrella kommen auch zwei Stars zum gemeinsamen Auftritt mit der Philharmonie in den Hof von Schloss Friedenstein. Das kündigt Philharmonie-Sprecher Maik Schulz an.

Dass es zur vierten Auflage des Festivals komme, habe auch mit der Begeisterung der Zuschauer im Hof von Schloss Friedenstein zu tun. Für Intendantin der Philharmonie, Michaela Barchevitch, bietet das eindrucksvolle Ambiente des Schlosses Friedenstein „eine ideale Open-Air-Kulisse, um sich dem Kunst- und Musikgenuss hingeben zu können“. Sie nennt es einen „Meilenstein“ in der Geschichte des Orchesters, klassische und populäre Musik aus rund vier Jahrhunderten an diesem geschichtsträchtigen Ort zu spielen.

Die 2024er-Auflage des Friedenstein-Open-Air werde nicht nur bekannte Konzertformate wie „Philharmonie Unplugged“ mit Thomas Hahn und seiner Band (am 16. August 2024) sowie die „Sounds of Hollywood“ (am 17. August 2024) enthalten. Auch das Format „Philharmonie trifft…“ werde fortgesetzt: Mit Giovanni Zarrella und Ronan Keating kommen zwei Stars der Pop- und Schlagerszene dafür nach Gotha. Der irische Sänger Ronan Keating agiert gemeinsam mit der Philharmonie Gotha-Eisenach. Er errang durch weltbekannte Hits wie „When You Say Nothing At All” (aus dem Film „Notting Hill“) oder „Life Is A Rollercoaster“ Ruhm. Zarrella wiederum werde am 30. August im Hof von Schloss Friedenstein eine ganz besondere Version seiner italienischen Sommernacht zusammen mit der Philharmonie präsentieren.

Mehr Informationen gibt es unter www.friedenstein-openair.de.