Friedenstein-Sanierung für 110 Millionen Euro

Erste sichtbare Fortschritte hat die mutmaßlich größte Schloss-Baustelle Mitteleuropas auf Gothas Friedenstein gemacht. Gerüst und Schutzdach am Westflügel der wuchtigen Barock-Immobilie sind gen Süden gewandert, auf der Nordhälfte ist die Dachsanierung seit vier Wochen fertig. Inzwischen steht auch die Finanzierung des auf mindestens 15 Jahre angelegten Großprojekts auf solidem Fundament: Insgesamt 110 Millionen Euro wollen Bund und Land in die Generalsanierung der Residenz investieren.

Ein bizarrer Anblick bietet sich dem Besucher in luftiger Höhe unter der Plane, denn im aktuellen Bauabschnitt ist vom historischen Schieferdach des Westflügels nur ein Kehlbalken-Gerippe übrig, das von Aliens in weißen Raumanzügen bevölkert wird: Zimmerleute müssen hier unter Vollschutz arbeiten - wegen der Gefahr durch mit Holzschutzmitteln belastete Stäube. Das hat die Baukosten erhöht, jedoch keine Verzögerungen verursacht. „Bis jetzt liegen wir gut im Zeitplan“, versichert Sabine Jeschke, die zuständige Baureferentin der Schlösserstiftung.

Sie und ihre Chefin, Stiftungsdirektorin Doris Fischer, stehen auf Friedenstein vor dem kompliziertesten und komplexesten Bauprojekt ihrer Berufslaufbahn. Nicht nur wegen seiner Dimension stellt es eine Herausforderung dar, sondern vor allem, weil sich bei den parallel in anderen Gebäudeteilen laufenden Untersuchungen immer wieder Überraschungen auftun. Meist unliebsame. So musste vorigen Mai der Ostturm des Schlosses für Nutzer total gesperrt werden: „Einsturzgefahr!“ hieß die niederschmetternde Diagnose der Statiker.

Dagegen stellte sich das Schadensausmaß im Westflügel als weniger schlimm heraus, als ursprünglich befürchtet. Zwar hatten die Zimmerleute im Dachgestühl zahllose tragende Elemente zu ersetzen, die über Jahrhunderte hinweg unter Feuchte, Fäule und Schwamm gelitten haben. Die Sorge, dass das Dach unter schwerer Schneelast hätte einbrechen können, erwies sich indes als unnötig, erläutert Fischer. Sie zeigt, wo gleich hinterm Westturm der künftige Besuchereingang entsteht – samt Garderoben, Shop und Sanitärbereich sowie einem Aufzug in die Obergeschosse.

Damit wird auch das Ekhoftheater bequemer zugänglich; die Hofbühne mit original barocker Schnellverwandlungs-Maschinerie macht bei der Sanierung nur wenig Aufwand; sie wurde bereits 1998 generalüberholt. Treppab durchwandeln wir lange Gänge und leerstehende Prunkräume. Fischer kann vorm geistigen Auge schon sehen, wie dieses Areal alsbald glänzen wird – in der historischen Fassung um 1800. Noch ist hier nichts restauriert. Trotzdem verheißt die Direktorin: „Im Frühjahr '22 soll Übergabe sein.“ Dann geht’s übern Schlosshof hinüber zum Ostturm.

An drei freistehenden Sandsteinpfeilern hatten dort Bauingenieure tiefe Risse identifiziert. „Würfelbruch im Werkstein“, flüstert Fischer mit einem Hauch von Entsetzen. Dass die schwere Last der Herzoglichen Bibliothek darüber mit den Zeitläuften solche Schäden verursachen würde, hätte kaum jemand geglaubt. Wir kraxeln hinab. Fischer erläutert den stählernen Fluchttunnel, der eigens installiert wurde, damit die Bauleute nicht unter Lebensgefahr arbeiten mussten. Inzwischen haben sie den maroden Sandstein mit Stahlkorsetten gesichert.

„Der Umzug beginnt im Frühjahr“, deutet Fischer in Richtung Bibliothek. Der kostbare Bücherschatz wird während der Arbeiten im Ostflügel in Außenmagazine ausgelagert. Die Sanierung bei laufendem Betrieb verlangt sowohl den musealen Nutzern der Friedenstein-Stiftung als auch den Wissenschaftlern in der zur Uni Erfurt gehörigen Forschungsbibliothek enorm viel Geduld ab. Fischer kann es nicht ändern. Aber für alle Mühsal und Plage entschädigen Erkenntnisse aus der Bauforschung. Die Dachkonstruktion auf vier Ebenen im Nordflügel zum Beispiel nötigt der erfahrenen Denkmalexpertin größte Hochachtung ab: „Ich habe einen solchen Dachstuhl in einem profanen Gebäude noch niemals gesehen“, sagt sie. „Wie eine Kathedrale.“

Gleichwohl ist sie durchdrungen von Zuversicht für das Friedenstein-Abenteuer. Zwar sind erst 6½ Millionen Euro verbaut, doch haben Bund und Land das ursprünglich auf 60 Millionen festgelegte Investitionsprogramm für Gotha jetzt um 50 Millionen Euro erweitert – also um ein Viertel des vorigen Herbst nach dem Schlösserstreit neu bewilligten Programms, das auch anderen Thüringer Residenzen zugute kommt. Daran, dass das Geld gut investiert ist, hegen Fischer und Jeschke keinerlei Zweifel. Bautagebuch unter www.friedensteinblog.de

