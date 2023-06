Schloss Friedenstein in Gotha mit dem Ostturm - Sitz der Forschungsbibliothek. Künftig soll die Stiftung Schloss Friedenstein in Friedenstein-Stiftung umbenannt werden. Mitintegriert werden sollen in die neue Stiftung die Forschungsbibliothek Gotha sowie die Liegenschaften des Schlosses und der Park.