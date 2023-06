Friedenstein-Stiftung soll Zukunft einleiten

Gotha Der Stiftungsrat der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha stimmte der Satzungsänderung zu, eine integrierte Großstiftung zu schaffen.

Der Stiftungsrat der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen wichtigen Beschluss gefasst. So wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die die Möglichkeit eröffnen soll, die Forschungsbibliothek Gotha sowie die Liegenschaften des Schlosses und des Parks in die neue Friedenstein-Stiftung zu integrieren.

In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit dem Bund über die finanzielle Beteiligung an einer integrierten Friedenstein-Stiftung aufgenommen werden, teilte Stiftungsratsvorsitzender Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit. Durch die Zusammenführung beider Einrichtungen könnten klare zukunftsfähige Strukturen geschaffen werden, damit die Stiftung eine wichtige Rolle in der nationalen und europäischen Museums- und Forschungslandschaft spielen kann. Kultusminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke), der zudem auch stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender ist, stehe der Entwicklung positiv gegenüber und machte klar, dass der Freistaat die weitere Entwicklung der Stiftung unterstützen werde.

Es sei ein wichtiger Schritt in die Zukunft, stellte Gothas Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke fest. Mit der Satzungsänderung habe der Stiftungsrat ein Zeichen gesetzt und damit auch die Grundlage für eine integrierte Großstiftung geschaffen.