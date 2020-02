Friedhofsverwaltung in Gotha nur am Nachmittag erreichbar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedhofsverwaltung in Gotha nur am Nachmittag erreichbar

Die Sprechzeit der Friedhofsverwaltung am Gothaer Hauptfriedhof verschiebt sich aus arbeitsorganisatorischen Gründen am Montag, 2. März. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha mitteilt, sind die Mitarbeiter von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Am Vormittag des 2. März bleibt die Friedhofsverwaltung in der Langensalzaer Straße 98 für den Publikumsverkehr geschlossen.