Friedrich ist Gothas Schaltjahrbaby

Das erste Kind von Martin Zeis und seiner Frau Marie-Sophie ließ auf sich warten, nur um schließlich ein ganz besonderes Geburtsdatum zu haben. 13 Tage nach dem prognostizierten Geburtstermin, um 5.30 Uhr, ist Friedrich Wilhelm Martin am 29. Februar 2020 auf die Welt gekommen und wirft schon die Frage auf, wann sein erster Geburtstag gefeiert wird.

Den 29. Februar gibt es bekanntlich nur in Schaltjahren, also alle vier Jahre. Da ein Jahr nicht genau 365 Tage lang ist, werden die restlichen fünf Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden alle vier Jahre zu einem ganzen Tag addiert. Für den kleinen Friedrich Wilhelm Martin Zeis heißt das wohl, dass sein Geburtstag künftig am 1. März gefeiert wird. „Wenn er alt genug ist, kann er um 0 Uhr reinfeiern“ sagt seine Mutter.

38 Thüringer Kinder, die am 29. Februar vor vier Jahren zur Welt gekommen sind, haben am Wochenende ihren ersten echten Geburtstag gefeiert. Das hat das Thüringer Landesamt für Statistik ermittelt. An Schalttagen werden gewöhnlich weniger Kinder als durchschnittlich geboren. Friedrich Wilhelm Martin Zeis war im Kreis Gotha das einzige Schaltjahrbaby in diesem Jahr.

Als die Familie aus dem Krankenhaus entlassen wird, kommt Vater Martin Zeis direkt von der Arbeit. Die weiße Schürze hat er noch umgebunden, denn er ist Bäckermeister. Die Filiale in der Reinhardsbrunner Straße in Gotha führt er in dritter Generation. Und Tradition ist auch der Name Martin, der vom Großvater über Vater und Sohn bis hin zum Neugeborenen vererbt wurde. Die Namen Friedrich und Wilhelm stammen von den Vorfahren von Mutter Marie-Sophie. Schon ihre Eltern konnten sich nicht auf einen einzigen Namen einigen, sagt sie.

Für die kleine Familie geht es nun nach Hause, in die Wohnung über der Bäckerei. Dort ist das Kinderzimmer gerade noch rechtzeitig fertig geworden. In dem Haus, das gerade kernsaniert wird, wurde es praktisch aus dem Boden gestampft, erzählt Martin Zeis. Die Renovierung, die größtenteils in Eigenarbeit geleistet wurden, zog sich hin und auf Handwerker wollte er bei dem derzeitigen Mangel nicht warten.