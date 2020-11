Friedrichroda: 210.000 Euro verteilt auf viele Schultern

In Teilen der Stadt Friedrichroda werden wieder Ausbaubeiträge fällig. Straßenausbaubeiträge im Allgemeinen sind in Thüringen zwar rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft. Anders stellt sich das aber für sogenannte Ausgleichsbeiträge in einem von der jeweiligen Kommune festgelegten Sanierungsgebiet dar, wie das für den Kern der Friedrichrodaer Innenstadt der Fall ist. In einem solchen förmlich festgelegten Areal haben Grundstückseigentümer nach Abschluss eines Straßenausbaus, der vor 2019 begonnen wurde, einen Ausgleichsbeitrag zu zahlen.

Das sieht das Baugesetzbuch Paragraf 154 vor. Begründet wird das damit, dass die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwertes eines Grundstückes auf diese Weise kompensiert werden soll. Um die finanzielle Belastung der Grundstückseigentümer abzufedern und die Kosten auf viele Schultern zu verteilen, hat die Stadt ihr Sanierungsgebiet in sieben Zonen (Ermittlungseinheiten) eingeteilt. Wird in solch diesem Areal eine Straße saniert, zahlen alle Grundstückseigentümer dieses Terrains diesen Beitrag mit, und zwar in wiederkehrender Form und verteilt auf fünf Jahre.

Regelung muss immer wieder erklärt werden

Obwohl das seit Jahren praktiziert wird, gibt es dazu immer wieder Erklärungsbedarf, selbst unter Stadtratsmitgliedern. Das stellen Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) und Bauamtsleiter Lutz Henniges fest. Jetzt werden im Bereich vier um den Gottlobsweg, die Schillerstraße und den Finsterberger Weg abgeschlossene Straßenbauarbeiten abgerechnet. Die Gesamtkosten für den einfachen Ausbau belaufen sich dort auf rund 210.000 Euro. Davon hat die Stadt rund ein Drittel zu tragen, die Grundstücksinhaber die verbleibenden zwei Drittel. Weil in dieser Zone zahlreiche Gartengrundstücke liegen, insbesondere am Gottlob, sei der Kostensatz nicht so günstig wie in anderen Zonen, räumt der Bauamtsleiter ein. Es gebe dort kaum mehrgeschossige Häuser, nur am Schreibersweg und am Finsterberger Weg.

Berechnung ist mit Kommunalaufsicht abgestimmt

Ein Beitragssatz von 41 Cent pro Quadratmeter gewichtete Grundstücksfläche sei ermittelt worden, verteilt auf fünf Jahre. Die gewichtete Grundstücksfläche errechnet sich durch Multiplikation der anzusetzenden Grundstücksfläche mit einem aus der Geschossanzahl zu bildenden Nutzungsfaktor. Um Rechtssicherheit zu haben, sei die Berechnung mit der Kommunalaufsicht abgestimmt worden, sagt Henniges. Der Stadtrat stimmte hat per Satzungsbeschluss der Abrechnung zu.

Die Zone im Bereich der Alexandrinenstraße befinde sich im letzten, dem fünften Abrechnungsmodus, Straßen in der Ermittlungseinheit fünf (um Büchig, Herzogsweg, Harksweg) im dritten Modus. Das heißt: Dort müssten noch zwei Jahresraten entrichtet worden. Die Ermittlungseinheiten zwei, drei, sechs und sieben sind abgerechnet, sozusagen fertig, erklärt der Bauamtsleiter den Mitgliedern des Stadtrates.

In den Ortsteilen Finsterbergen, Ernstroda und Cumbach seien keine Ausbaubeiträge mehr fällig, Ausgleichsbeiträge ebenso wenig.