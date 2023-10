Friedrichroda: Bergteufel eröffneten Herbstfest

Friedrichroda. Tausende Besucher beim Herbstfest „Kürbisse glühen“ in Friedrichroda. Thüringer Bergteufel begeisterten mit Umzug durch Innenstadt.

Das erste Erlebnis hatten Besucher des Friedrichrodaer Herbstfestes „Kürbisse glühen“ am Samstag schon vor dem offiziellen Beginn um 14 Uhr. Von einer Wiese nahe dem Deichberg im Westen der heilklimatischen Kurstadt aus ging es mit dem Hubschrauber des Heli-Service Ziegler aus Lauterbach in Hessen zu Rundflügen über die Stadt und die nahe Region. Bis in den späten Nachmittag war der Drehflügler Typ „Robinson“ über Friedrichroda zu hören. Die Heimat aus der Höhe zu sehen und das Flug-Erlebnis faszinierte viele.

Das Startgelände hatte die TZG Ernstroda GmbH unkompliziert bereitgestellt, berichtete Monika Siede, die Geschäftsführende Beamtin der Kurstadt. Dann startete das Fest mit dem ersten Rundgang der Thüringer Bergteufel durch die Hauptstraße, den Rathausplatz, die Marktstraße und die Kirchgasse.

Die Bilder vom Herbstfest "Kürbisse glühen" in Friedrichroda Die Bilder vom Herbstfest "Kürbisse glühen" in Friedrichroda Tausende Besucher aus ganz Thüringen und aus anderen Bundesländern zog am Samstag, auf das von den Thüringer Bergteufeln gestaltete Herbstfest "Kürbisse glühen" nach Friedrichroda. Foto: Peter Riecke

Die Teufel mit den von Markus Völlmer gestalteten Masken und in fantasievolle Grusel-Kostüme gewandet, verteilten Süßigkeiten, ließen farbigen Rauch aufsteigen und erwiesen sich als geduldige Fotomodelle. Inzwischen sind es 18 unterschiedliche Teufel und Teufelinnen. Sie haben Namen wie Loki, Idun, Ravi, Ogun, Angrbroda und Estoria und am Stand der Bergteufel im Zentrum des Festgeschehens gab es Autogrammkarten und Postkarten mit ihren Fotos. Dem Umzug folgten viele Kinder, die kleinen Elfen.

Lampionumzug und Feuerwerk

In der Innenstadt waren 60 Stände aufgebaut, an denen man Leckereien und typische Marktangebote erwerben, sich schminken lassen, Kürbisse schnitzen und herbstlich schmücken und sich über Vereine der Region informieren konnte. Erstmal dabei unter anderem die Porträtmalerin Marion Quitz aus Leipzig. Die Moderation hatte wie immer Ralf-Uwe Heinz aus Gotha übernommen und sogar neue Texte für die Ankündigung der Feuerschau verfasst. Die Mittelalterband „Visematente“, mit Dudelsäcken und Pauke, führte mit ihm die Umzüge an. Visematente gab dazu außerdem an der Wettersäule an der Einmündung der Kirchgasse in die Hauptstraße ein Platzkonzert.

Der Parkplatz an der Schillerstraße war zunächst dem Pony-Reiten für Kinder mit dem Reit- und Therapiestall aus dem Friedrichrodaer Ortsteil Cumbach und dem Bogenschießen mit dem Sportverein Finsterbergen vorbehalten. Am Abend nach dem Umzug der Kinder mit Lampions und leuchtenden Kürbissen sammelte sich dann das Publikum dort um die Absperrung, denn es wurde eine fulminante Feuerschau von den Thüringer Bergteufeln gezeigt. Dem ging eine Akrobatik-Schau, dargeboten von Lovis Völlmer und Anna Geißler, voraus.

Den Abschluss des Festes bildete ein Höhenfeuerwerk. Um es zünden zu können hat Markus Völlmer, Vorsitzender der Thüringer Bergteufel, im Juni seine Prüfung als Pyrotechniker absolviert. Und als hätte der Wettergott ein Einsehen mit den Pyrotechnikern: Erst nach dem Höhenfeuerwerk setzte heftiger Regen ein. Die Festbesucher kamen aus vielen Teilen Thüringens und anderen Bundesländern. Schätzungen der Teilnehmerzahl gehen von mehr als 3000 Besucher aus.

