Friedrichroda: Ehrung zum Auftakt einer sportlichen Ratssitzung

Emmi Pfaff ist seit Jahrzehnten eine der tragenden Säulen in der Sängervereinigung Harmonie, dessen Vereinsvorsitzende. Auch den Förderverein der Helene-Lange-Schule leitet sie seit Jahren. Für ihr anhaltendes Engagement hat ihr jetzt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) die Ehrenmedaille der Stadt Friedrichroda verliehen.

Die Übergabe erfolgte anders als in Vorjahren nicht zur Ehrenamtsgala, sondern zur Stadtratssitzung im Kultursaal Ernstroda. Wegen der Corona-Beschränkungen war dieses Jahr ein Ehrenamtstreff im Kurpark ausgerichtet worden. Der einstimmig gefasste Beschluss des Stadtrates zur Vergabe der Ehrenmedaille an Emmi Pfaff erfolgte im Nachgang.

Die Verleihung der Medaille bildete den würdevollen Auftakt einer „sportlichen“ Ratssitzung mit 37 Tagesordnungspunkten – „so viele wie noch nie“, sagt Monika Siede, geschäftsführende Beamtin der Stadtverwaltung.

Den weitreichendsten Beschluss fassten die Ratsmitglieder mit der Verabschiedung des Etats für das kommende Jahr. Danach sind rund 11,6 Millionen Euro im Verwaltungs- und 4,3 Millionen im Vermögenshaushalt vorgesehen.

Es sei sehr anstrengend gewesen, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, sagt Klöppel. Ursprünglich hatte es ein Finanzloch von knapp 900.000 Euro gegeben.

In einigen Ämterkonferenzen sei massiv bei den Verwaltungsausgaben gestrichen worden. Am Ende habe eine fraktionsübergreifende Sitzung mit allen Amtsleitern sowie Beratungen in den Ortsteilräten dazu geführt, Soll und Haben auszugleichen.

Aber um Investitionen wie im Kindergarten Finsterbergen (730.000 Euro), den zweiten Bauabschnitt im Kurpark Friedrichroda (250.000 Euro), den Ausbau der Tambacher Straße in Finsterbergen (280.000 Euro) oder den Abbau der Bahnbrücke in Österfeld Ernstroda überm Radweg (250.000 Euro) angehen zu können, komme die Stadt nicht umhin, einen Kredit von 750.000 Euro aufzunehmen.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Finsterbergen auf LED steht mit mehr als 130000 Euro auf der Agenda. Bei einer Verschuldung von pro Kopf mit 362,28 Euro sei das auch zu stemmen, sagt Klöppel.

Urkunden des Standesamtes bald online beantragen

Der Kurlastenausgleich sei im Etat schon eingerechnet. Die zusätzlichen Mittel, die das Land den Kommunen als weitere Corona-Hilfe und für Steuerausfälle zugesagt habe, hingegen noch nicht. Klöppel: „Wir wissen ja noch nicht genau, was wir erhalten.“ Eventuell müsse ein nicht so hoher Kredit aufgenommen werden, kalkuliert er.

Auch Beschlüsse zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung hat der Stadtrat gefasst. Jedermann soll es am Ende möglich werden, Urkunden etwa des Standesamtes online zu beantragen und zu erhalten. „Wobei wir nie das besucherlose Rathaus sein und nicht werden wollen“, betont Monika Siede.

Ferner hat der Stadtrat die Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute der Richtlinie des Freistaates angepasst. Danach erhält der Stadtbrandmeister monatlich 128 Euro, sein Stellvertreter 64 Euro, Feuerwehrleute zwischen 40 bis 100 Euro (Wehrführer Stadt Friedrichroda). Wobei die Einsätze der Kameraden nicht mit Geld aufzuwiegen seien, waren sich die Ratsmitglieder einig.

Als neues Stadtratsmitglied ist Andrea-Christina Roth für Frieder Eccarius (SPD) nachgerückt.