Friedrichroda: Empathische Helfer in der Pflege gesucht

Das Alten- und Pflegeheim Am Körnberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Friedrichroda sucht weiterhin freiwillige Helfer. Die Personalnot hatte sich besonders Anfang Januar offenbart, als Covid-19 in der Einrichtung ausbrach und sich 35 Bewohner und Mitarbeiter ansteckten. Seither hat sich eine Person gemeldet, die in dem Heim aushelfen will. Leiterin Martina Kühmel hofft auf Nachahmer.

„In erster Linie muss man emphatisch sein mit den Senioren“, sagt Kühmel. Je nachdem, ob die Ehrenamtlichen einverstanden sind, mit den Bewohnern in Kontakt zu treten, können sie bei der Betreuung zur Seite stehen oder den Fachkräften hauswirtschaftliche Aufgaben abnehmen. Die Hilfe fange jedoch schon bei einer freundlichen Unterhaltung mit den Bewohnern an. „Wir sind für jede Hilfe dankbar“, sagt Martina Kühmel.

Selbstverständlich seien bei der Laienarbeit im Altenheim dabei das Tragen von Schutzausrüstung und die Hygieneregeln, in die die Helfer eingewiesen werden. Besondere Vorkenntnisse brauche es jedoch nicht. Je nach Wünschen und Fähigkeiten sollen Ehrenamtliche individuell eingesetzt werden.

Während sich die Infektionszahlen im Kreis Gotha noch immer auf einem Höhepunkt befinden, bemerkt man in der Freiwilligenagentur des Diakoniewerks Gotha einen Anstieg der Hilfsbereitschaft. Jedoch gebe es momentan mehr Angebote von Helfern als Anfragen von Bedürftigen.

Wie im vergangenen Frühjahr geht es dabei eher um soziale Dienste und Nachbarschaftshilfe, wie Besorgungen für Menschen in Quarantäne. Im Moment versuche man noch zu ermitteln, wie groß der Bedarf an Hilfsangeboten sei, heißt es.

Wer nun helfen will, meldet sich direkt unter Telefon: 03623/ 309 100 im Heim am Körnberg oder bei der Freiwilligenagentur unter 03621/ 305 819.