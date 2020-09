Friedrichroda: Entwässerung für Schwimmbad

Derzeit laufen die Planungsaufgaben für eine Entwässerungsanlage am Schwimmbad/Sportplatz in Friedrichroda.

Friedrichroda. Eine neue Entwässerungsanlage will der Zweckverband Schilfwasser-Leina im Auftrag der Stadt Friedrichroda auf dem Badgelände bauen.

Mit den Planungsleistungen für eine neue Entwässerungsanlage am Friedrichrodaer Schwimmbad und dem angrenzenden Sportplatz soll in den nächsten Wochen begonnen werden. 2021 soll der Bau erfolgen.

„Wir müssen eine neue Entwässerung für das Schwimmbad bauen“, bestätigt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Der Grund: Nach neuen Bestimmungen müssen Schwallwasser und Schmutzwasser getrennt werden, das Gleiche gilt auch für die Entsorgung. Für die Planungsleistungen haben die Stadträte von Friedrichroda kürzlich einer außerplanmäßigen Ausgabe von 6500 Euro zugestimmt.

Derzeit laufen die Planungsaufgaben für eine Entwässerungsanlage am Schwimmbad/Sportplatz in Friedrichroda. Foto: Conny Möller

Die Kosten für die Arbeiten übernimmt der Zweckverband Schilfwasser-Leina, der die Abwasseranlage im Schwimmbad im kommenden Jahr erneuern will. Die Leitungen sollen vom Bad bis zum Büchig (Pumpwerk) und dann in die Anlage des Zweckverbandes laufen, erklärt Klöppel. Vor allem innerhalb des Badgeländes müssen die Anschlüsse erneuert werden.

Natürlich spielt auch das Gelände des benachbarten Sportplatzes eine große Rolle bei der geplanten Baumaßnahme des Zweckverbandes. Nach Aussage des Stadtoberhauptes sollen zumindest die Leitungen so verlegt werden, dass das neue Zweckgebäude für die Sportler – wann der Neubau erfolgen wird, steht noch nicht fest – angeschlossen werden kann. Klöppel: „Auf uns kommen nur Eigenmittel für das städtische Grundstück zu, alles andere übernimmt der Zweckverband.“ Eigentlich hätte mit der Baumaßnahme in diesem Jahr schon begonnen werden sollen, doch die Corona-Pandemie habe alles ausgebremst, so der Bürgermeister.

Die Schwimmbadsaison wurde für dieses Jahr beendet. Gegenwärtig werden im Außenbereich Arbeiten wie Rasen mähen, Laub rechen und Putzarbeiten an den Schwimmbecken durchgeführt, bevor das Badgelände für die bevorstehende kalte Jahreszeit winterfest gemacht wird.