Friedrichroda. Ein Bühnenprogramm und den Markttag gibt es in Friedrichroda auch am Montag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedrichroda: Fest zwischen den Jahren mit Eisbildhauerei

Bei trockenem Wetter und Temperaturen um null Grad präsentiert sich das traditionsreiche „Fest zwischen den Jahren“ in der Friedrichrodaer Innenstadt außergewöhnlich gut besucht. Neben dem Kulturprogramm auf der Bühne am Kirchplatz bieten 44 Händler ihre Waren in der Hauptstraße, der Kirchgasse, der Schillerstraße und auf dem Kirchplatz noch bis Montagabend feil. Am Montag, dem 30. Dezember, beginnt das Programm 11 Uhr und endet damit, Eisskulpturen im Entstehen sehen zu können. Der Verein Wirstadt Friedrichroda verlost Preise als Dank für die Teilnahme an einer Benefiz-Aktion. Im Bild das Publikum beim Auftritt des Finsterberger Kindergartens.