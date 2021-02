Friedrichroda: Gelbe Tonne am Donnerstag

Am Donnerstag, 18. Februar, werden in Friedrichroda die Gelben Tonnen geleert, teilt die Stadtverwaltung mit. Dies betreffe allerdings nicht die Ortsteile. Dort gebe es Extra-Termine für die Entsorgung. Die Verwaltung bittet die Anwohner, die Behältnisse an einer gut erreichbaren Stelle bereitzustellen. Für Ernstroda sei derzeit der Dienstag nächster Woche im Blick, aber noch nicht bestätigt.