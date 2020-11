Eine besondere Weihnachtsaktion haben sich die Mitglieder des Vereins Wirstadt ausgedacht. Unter dem Motto „Keiner soll vergessen werden“ will der Verein insbesondere alleinstehenden Senioren, die in der aktuellen Situation unter Kontaktbeschränkungen leiden, eine Freude bereiten.

Wie der Wirstadt-Vorsitzende Falk Ortlepp mitteilt, sollen die Senioren der Stadt und in den Ortsteilen mit einem Weihnachtsgeschenk überrascht werden, denn sie sind durch Absagen von Seniorenfeiern und Weihnachtsmärkten, aber auch aufgrund der Kontaktbeschränkungen besonders hart betroffen. Mit der Weihnachtsaktion will der Verein zeigen, dass keiner vergessen wird.

Die Vereinsmitglieder rufen daher Bürger auf, ihnen zu helfen. Wer alleinstehende Senioren kennt, denen er eine Freude bereiten will, sollte seine Adresse und von der Person in den Briefkasten der Stadtverwaltung Friedrichroda am Rathaus werfen. Im Ortsteil Finsterbergen kann man das im Haus des Gastes tun und in Ernstroda/Cumbach beim Ortsteilbürgermeister Bert Fröhlich. Die Angaben sollten bis zum 10. Dezember vorliegen. In der Adventszeit werden dann fleißige Weihnachtswichtel unterwegs sein und die kleinen Geschenke verteilen.