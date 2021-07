Friedrichroda: Schüler und Eltern spenden für Flutopfer

Friedrichroda. 2650 Euro sind bei einer spontanen Spendenaktion des Perthes-Gymnasiums zusammengekommen.

Für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat das Perthes-Gymnasium in Friedrichroda eine spontane Spendenaktion der Schulgemeinschaft ins Leben gerufen. 2650 Euro konnten so auf das Konto der Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen werden. „Diese Aktion zeigt eindrucksvoll, wie gut die Schulgemeinschaft zusammenarbeiten kann. Wir bedanken uns auch bei den Eltern für die tolle Unterstützung“, so Angela Schwarz.