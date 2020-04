Friedrichroda. Der Wirstadt-Verein in Friedrichroda regt an, zugunsten des lokalen Handels Online-Käufe zu verschieben. Angebot für alle Besucher.

Friedrichroda: Verein ruft Gutschein-Aktion ins Leben

"Was können wir anbieten, damit nicht alles Geld in den Online-Handel abfließt?" Diese Frage stellten sich Mitglieder der Vereins "Wirstadt Friedrichroda" angesichts der ökonomischen Folgen für so viele Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten und Hotels in der heilklimatischen Kurstadt. Verbunden mit einem von Franziska Zickler, der Schatzmeisterin des Wirstadt-Vereins, entworfenem Plakat werden deshalb seit Mittwoch, dem 14. März wetterfeste Boxen aus durchsichtiger Plaste an Geschäften angebracht.

Sie enthalten Gutscheine, auf denen je nach Umsatz bis zu zehn Prozent Rabatt angeboten werden, wenn man den Gutschein wieder mitbringt. Grundgedanke ist, dass der Gutschein auf dem heimischen Schreibtisch liegend animiert, den Kauf gewünschter Produkte bis zum Ende der Schließzeit zu verschieben und danach den Gutschein in den örtlichen Geschäften einzusetzen. Dabei verhalten sich Händler solidarisch. Gutschein-Boxen für an weniger frequentierten Straßen gelegene Angebote wie beispielsweise des Waldhotels werden bei anderen Händlern angebracht. Die Gutscheine gelten meist bis zum 31. Dezember.

Nutzen können die Gutscheine auch Besucher der Stadt. Plakate und die aufwendig gestalteten Gutscheine wurden in einer einheimischen Druckerei gedruckt. Die Idee stammt von Vereinsmitglied Susanne Lück, der Inhaberin eines Friedrichrodaer Optik-Geschäftes.