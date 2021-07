Friedrichroda: Von Kurklinik bis zur Repräsentation

Friedrichroda. Über die künftige Nutzung des Schloss Reinhardsbrunn diskutierten Politiker und Vereine im Friedrichrodaer Kurpark.

Was könnte aus dem Schloss Reinhardsbrunn werden – vielleicht ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Spielkasino oder ein Haus zum Repräsentieren? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion zur Zukunft von Reinhardsbrunn, die von Innenminister Georg Maier (SPD) angeregt wurde.

Rund 100 interessierte Besucher kamen vor dem Musikpavillon im Friedrichrodaer Kurpark am Mittwochabend zusammen, um über die Zukunft des einstigen Jagdschlosses des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha zu diskutieren. Im Podium Platz genommen hatten Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos), Christfried Boelter vom Förderverein Schloss und Park Reinhardsbrunn, Landrat Onno Eckert (SPD), Ute Däberitz von der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha und Thomas Kralinski, ehemaliger Chef der Staatskanzlei in Brandenburg. Innenminister Maier trat als Moderator der Veranstaltung auf und zeigte sich überrascht, dass das Interesse in der Bevölkerung so groß ist.

Nach einer geschichtlichen Einführung über das Schloss Reinhardsbrunn von Ute Däberitz, die in Friedrichroda geboren wurde, stieg Bürgermeister Klöppel sogleich in die Diskussion ein. Er erinnerte an die jahrelangen Bemühungen der Mitglieder des Vereins Kirche und Tourismus sowie des Fördervereins Schloss Reinhardsbrunn, den Park zu pflegen, um Besuchern aus nah und fern diesen bei Führungen zu präsentieren. „Wir als Stadt haben Bestandsaufnahmen und Sicherheitskonzepte erstellt“, sagt Klöppel. Deshalb finde er es gut, dass endlich die Eigentumsfrage in geordnete Verhältnisse getreten ist. Wichtig sei jetzt, dass das Land Maßnahmen für die Sicherung des Schlosses in Angriff nimmt.

Bei einem Podiumsgespräch diskutierten Landrat Onno Eckert, Ute Däberitz, Innenminister Georg Maier, Thomas Klöppel und Christfried Boelter über die Zukunft von Schloss Reinhardsbrunn (von links). Foto: Conny Möller

Das Friedrichrodaer Stadtoberhaupt könne sich vorstellen, eine Kurklinik im Schloss zu etablieren. Grund: die Stadt ist ein heilklimatischer Luftkurort – allerdings ohne Kurklinik. Dadurch würde der Kurort aufgewertet. Dem stimmte Christfried Boelter zu. „Diese Idee deckt sich mit meiner, denn schaut man sich die Chroniken an, dann findet man in Reinhardsbrunn viel über die Heilung mit Wasser“, so Boelter. Aber auch die Wiederbelebung des 2002 aufgestellten Akademiekonzeptes könnte eine Option für das Schloss sein.

Für Thüringens Innenminister wäre Reinhardsbrunn ein idealer Standort der Repräsentation für den Freistaat, kombiniert mit kulturellen Angeboten und Gastronomie. Vorbehalte habe er gegenüber einem neuen Fünf-Sterne-Hotel. Eine völlig andere Idee stellte Thomas Kralinski aus Brandenburg den Zuhörern vor. Er schlug eine Denkfabrik mit Co-Working-Spaces für junge Leute vor, die auch bei Frank Lindner aus Schnepfenthal Zustimmung fand. Er gab aber Georg Maier mit auf den Weg, auch mal über die Einrichtung eines Landesmuseums nachzudenken. Für die Friedrichrodaerin Christina Nußbicker sei es zudem wichtig, Konzerte, Kirche und Theater in das Nutzungskonzept mit einzubeziehen.

Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass der Park zum Schloss Reinhardbrunn so schnell wie möglich für Besucher wieder zugänglich gemacht werden sollte.