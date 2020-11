Friedrichrodaer Bundesligaformat und mehr

Der Kurort Friedrichroda ist in der Bundesliga angekommen. So steht es auf der Startseite des neuen Internetauftritts der Stadt. Die Reinhardsbrunn-Kicker treten nun nicht etwa gegen Bayern München oder Borussia Dortmund an, vielmehr gehört Friedrichroda zur bundesweiten Premiumklasse der Heilklimatischen Kurorte. Was Friedrichroda und seine Ortsteile Finsterbergen, Ernstroda und Cumbach bieten, das zeigt die neue Webseite. Ab Mittwoch, 2. Dezember, soll sie freigeschaltet werden.

Es sei höchste Zeit, sie aufzufrischen, sagt Monika Siede, Geschäftsführende Beamtin im Rathaus. Sie hat sich federführend darum gekümmert, Friedrichroda in der digitalen Welt neu zu präsentieren. Die jetzige Webpräsenz der Stadt sei mindestens zehn Jahren alt – uralt nach heutigen, schnelllebigen Internet-Maßstäben.

Die Firma Neusta aus München, die auch die alte Seite erstellt hatte, habe die Überarbeitung, im Fachdeutsch „Relaunch“ genannt, angezeigt und nach Ausschreibung vollzogen, so Siede. „Inhaltlich waren wir mit unserer Seite up to date.“ – Sprich: aktuell. Doch die Aufmachung sei nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Heilklima noch deutlicher sichtbar

Die neue Seite soll einfacher, benutzerfreundlicher sein, schnellere Zugriffsmöglichkeiten bieten. Sie zeige bildstärker, was sich zwischen Rathaus und Rennsteig abspielt, in bewegten Bildern statt starr wie bis dato. „Wir haben viel mit Bildern gearbeitet, um die Transparenz zu erhöhen.“ Sogar Bebauungspläne lassen sich auf der neuen Seite samt Begründung und Erläuterungen einsehen. Der Bürger könne praktisch vom Sofa aus ins Rathaus gucken.

Der Tourismus steht, einem Erste-Klasse-Kurort angemessen, bei der Präsentation an erster Stelle. Das Motto „Natürlich Friedrichroda“ firmiert vorm Hintergrund mit Waldidyll auf der ersten Seite. Auf der alten Webseite war das Motto im Logo versteckt. „Uns war wichtig, das Heilklima noch deutlicher sichtbar zu machen. Schließlich sind wir damit die Einzigen in Thüringen“, so Siede. Die Angebote dazu werden unter den vier Säulen des Tourismus im Freistaat vorgestellt: Natur, aktiv, Kultur sowie Gesundheit & Wellness. Betrachter erfahren gleich per Video, was sich mit Heilklima verbindet. Das Friedrichroda-Spektrum selbst reicht von geführten Wanderungen (wegen Corona derzeit untersagt) bis Geopark Inselsberg – Drei Gleichen.

Mitarbeiter der Verwaltung inklusive des Kuramts können die Webseite eigenhändig aktualisieren, Daten einpflegen. Zum Beispiel die Vielzahl von Veranstaltungen, die unter einem separaten Button zu finden sind. Wegen Corona seien diese noch nicht so stark hinterlegt, wie das die Friedrichrodaer gerne wöllten. Doch bereits jetzt sind 1246 Veranstaltungen angezeigt (Stand: Montag 30. November 2020). Rathaus-Nachrichten sind nicht mehr „vermüllt“, sondern unter einem eigenen Anklicker geordnete. Corona hat ein separates Schaltbild bekommen. „Das können wir hoffentlich bald wieder löschen“, merkt Monika Siede dazu an.

Webcams zeigen Blick auf Berghotel und Inselsberg

Verlinkungen solle es ermöglichen, gleich von der Stadt-Seite Mails ins Rathaus zu senden oder per Zuständigkeitsfinder auf die Seiten des Landratsamtes Gotha oder Landesseiten zuzugreifen. Der Klick auf das Webcam-Fenster öffnet den Blick auf Kameras auf dem Berghotel, in Finsterbergen, am Spießberghaus, Inselsberg und Skihang und zur aktuellen Wettersituation dort.

Voraussichtlich im Februar soll ein zweiter Schritt erfolgen, um per Web-App und Folgeprogrammierung auch per Smart- oder i-Phone Friedrichroda-Bilder und Informationen empfangen zu können.

Insgesamt werde der neue Internet-Auftritt rund 25.000 Euro kosten. Eine lohnende Investition, findet Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos): „Das war nötig, um uns den Gästen und unseren Bürgern modern zu präsentieren.“

www.friedrichroda.de