Packten fleißig Nikolaus-Päckchen für 128 Kinder in Friedrichroda: Kim Metz, die beiden Oberfeuerwehrmänner Nico Brendel und Florian Göpfert, Kämmerin Antje Birkner, Monika Siede und Jugendwart Chris Költzsch (von links).

Friedrichroda. Die Feuerwehr Friedrichroda überraschte am Nikolaustag 128 Kinder mit kleinen Überraschungen.

In diesem Jahr ist alles anders, das wissen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichroda. Die Corona-Pandemie hat vielen Vereinen und Institutionen einen Strich durch den Veranstaltungskalender gemacht. Auch wenn Weihnachtsmärkte in der Kurstadt abgesagt wurden, sollten die Kinder am Nikolaustag ihre Freude haben.