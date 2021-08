Friedrichrodaer laden zu Flimmerstunden ein

Friedrichroda. Sommerkino im Biergarten an fünf Donnerstagen

Flimmerstunden in Friedrichroda: Ab 12. August ist an fünf Donnerstagen hintereinander Sommerkinozeit im Biergarten des Brauhauses. Die Mitglieder des Vereins „Wir Stadt Friedrichroda“ haben dazu ein Programm zusammengestellt, das sowohl Musikliebhaber wie Freunde des Actionfilms anspricht, teilt deren Schatzmeisterin Franziska Zickler mit. Am ersten Abend läuft ein Beatles-Film. Ostalgiekino mit „Sieben Sommersprossen“ ist eine Woche später angesagt. Zum Abschluss, 9. September, wird „Lindenberg. Mach Dein Ding“ gezeigt.

Zum Auftakt sagen die Wetterfrösche einen lauen Sommerabend vorher, weiß Brauhaus-Wirt Thomas Schack. Bei Regen gibt es Kino im Zelt, das bei Bedarf auch beheizbar ist. Der Eintritt ist frei, der Verein bittet um Spenden.

Sommerkino Friedrichroda, donnerstags 20 Uhr: 12. August: Musikkino, 19. August: „Sieben Sommersprossen“, 26. August: Familienkino, 2. September: Actionkino, 9. September: „Lindenberg! Mach dein Ding“; Kinder- /Jugendkino: 2. und 9. September, jeweils ab 17.30 Uhr