Friedrichrodaer Reiter begeistern in Erfurt mit ihrem Programm

Friedrichroda. Der Friedrichrodaer Reitverein holt sich zahlreiche vordere Plätze bei den Reitwettbewerben auf der Erfurter Messe Reiten-Jagen-Fischen.

Nach langer Coronapause konnte der Friedrichrodaer Reitverein endlich wieder das Können seiner Mitglieder auf der Messe Reiten-Jagen-Fischen in Erfurt unter Beweis stellen, die am vergangenen Wochenende ausgetragen wurde. Einmal mehr zog die Messe mit einer Mischung aus Messeangeboten, fachlichen Informationen, Shows und sportlichen Wettbewerben nicht nur bekannte Aussteller der Branchen, sondern auch Tausende Besucher in die Landeshauptstadt. Schließlich handelt es sich um Thüringens größte Messe für Freizeit in der Natur.

Unter den fast 1700 Akteuren, welche zum Rahmenprogramm beigetragen haben, zählten auch viele Pferdesportler des Reitvereins Friedrichroda. So begeisterten sie das Publikum an drei Tagen der Ausstellung mit ihrer Dressurquadrille. Für einige Pferde und Reiter aus Friedrichroda handelte es sich dabei um eine gelungene Premiere.

Gutes Abschneidenbeim Präzisionsparcours

Die Mädchen des Vereins waren außerdem Teil der praktischen Demonstration des Pferdeforums. Hier ging es um die Bewegungslehre nach Eckart Meyners, der sich mit Fragen der Didaktik des Reitens und speziell des Bewegungslernens im Reiten beschäftigt.

Der P.R.E.-Zuchthengst „Impulsivo de la B“ wurde von Nathaly Kolm bei der Hengstpräsentation vorgestellt. Zudem nahmen viele der Vereinsmitglieder an den ausgeschriebenen Wettbewerben teil – für viele Pferdesportler etwas ganz Besonderes in der aufregenden Kulisse der Messehalle. Dabei konnten vor allem die jungen Reiterinnen und Reiter aus Friedrichroda zahlreiche Erfolge verzeichnen. So erzielte im Präzisionsparcours Lena Schreiber den zweiten Platz. Jana Schreiber holte sich den vierten Platz, und Beatrice Trapp wurde Fünfte. Im Aktionsparcours ergatterte sich Lena Schreiber den zweiten Platz. Milena Stark kam auf den dritten Platz, und Jana Schreiber sowie Fidelia Hesse sicherten sich den fünften und sechsten Platz. Außerdem wurde Helene Amling Zweite im Führzügel-Wettbewerb.

Dank auch an alle,die mitgeholfen haben

Der Vorstand des Friedrichrodaer Vereins bedankte sich bei seinen Mitgliedern insbesondere für das gute Gelingen. Schließlich mussten nicht nur die Pferde und Reiter für ihre Auftritte vorbereitet werden, sondern die Tiere und das entsprechende Equipment nach Erfurt gebracht werden.