Friedrichrodaer Schüler testen ihre Medienkompetenz

Friedrichroda. Die Klasse 9a der Helene-Lange-Regelschule ist bei den Aktionstagen gegen Fake News dabei und lernt den Arbeitsalltag von Journalisten kennen.

In der Klasse 9a der Helene-Lange-Regelschule Friedrichroda waren am Freitag Journalismus und Fake News (Falschmeldungen) Themen. Ihre Deutschlehrerin, Angelika Czerwinka, hatte sich bei der Landesmedienanstalt Thüringen erfolgreich um die Teilnahme an der Aktionswoche gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien beworben.

So standen zwei Journalistinnen der Lokalredaktion Gotha dieser Zeitung den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Die Jugendlichen wollten unter anderem wissen, wie der Arbeitstag eines Journalisten aussieht. Am Freitag etwa für eine Gothaer Lokalredakteurin so: Nach dem Nachrichtencheck am Morgen folgen drei Termine – ein Projekt in einer Schule, Recherche bei der ersten Waltershäuser Ausbildungsbörse sowie das Einholen von Statements zum Abschneiden Ohrdrufs bei einem Wettbewerb. Schließlich verfasst sie zu diesen Themen drei Beiträge samt Fotos für die Samstag- und die Onlineausgabe dieser Zeitung.

Über dieses Pensum staunte mancher in der 9a. „Es ist wirklich interessant, wie der Alltag abläuft und dass die Arbeit so vielfältig ist“, sagt Tim Gause. Für Anna Maria Rochhausen war neu, wie Journalisten an die Informationen für ihre Beiträge kommen. Doch die Schülerinnen und Schüler konnten in einem Test, der gemeinsam absolviert wurde, auch noch ihre Kompetenz im Umgang mit Informationen aus verschiedenen Kanälen überprüfen.

Wie die Zuverlässigkeit von Quellen erkannt werden kann

Schließlich nutzen sie alle das Internet und da speziell die sozialen Medien, um Neues zu erfahren. Mit dem Test wurde deutlich, wie wichtig es ist, auf Quellen und die Art der Formulierung zu achten, um die Zuverlässigkeit von Nachrichten einordnen und bewerten können.

Anlässlich des Tages der Pressefreiheit am 3. Mai hatten sich Medien und Bildungsinstitutionen dieses Jahr unter dem Motto „Wir sind das Original“ zum thüringenweiten Bündnis gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien vereint. In der zu Ende gehenden Woche gab es in Kooperation mit der Initiative „Journalismus macht Schule“ zahlreiche Aktionen. Bei Schulbesuchen informierten Journalistinnen und Journalisten von regionalen und überregionalen Medien sowie medienpädagogische Fachkräfte über tägliche Herausforderungen ihres Berufs, und sie beantworten die Fragen der jungen Generation.