Friedrichrodaer Stadtratssitzung wird vorbereitet

Im Ortsteil Ernstroda kommen am 3. September die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadtverwaltung Friedrichroda zu einer Sitzung zusammen. Im Kultursaal soll ab 18.30 Uhr die Stadtratssitzung am 10. September vorbereitet werden. Dazu berät der Ausschuss über Zuweisungen an Kindergärten und Planungsleistungen für eine Entwässerungsanlage für das Schwimmbad und den Sportplatz in Friedrichroda.