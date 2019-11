Vorwerk-Hühner gibt es am Wochenende, 23. und 24. November, in der Mehrzweckhalle Friedrichswerth zu sehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedrichswerth zeigt Vorwerkhühner in allen Größen

Die schönsten Vorwerkhühner gibt es am kommenden Wochenende, 23. und 24. November, in der Mehrzweckhalle in Friedrichswerth (untere Waisenhausgasse) zu sehen. Es handelt sich um die zehnte Sonderschau des EU-weiten Sondervereins zur Zucht und Erhaltung der Vorwerk- und Zwergvorwerkhühner. Um den Stress für die Tiere zu minimieren, werde die Schau Samstag 15 Uhr bis gegen 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 13 Uhr geöffnet, kündigt Ausstellungsleiter Egon Wiedemann an. „Da es sich für uns um ein kleines Jubiläum handelt, haben wir einige züchterische Höhepunkte vorgesehen“, verspricht er weiter. Während der Öffnungszeiten soll es eine Versteigerung von prämierten Ausstellungstieren zugunsten eines karikativen Zweckes, ein Ausstellervoting und eine Tierbesprechung geben.