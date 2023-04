Fröbels Ideen in Gotha ins Heute übertragen

Gotha. Der Fröbelkindergarten veranstaltet einen Tag der offenen Tür zum Geburtstag des Reformpädagogen.

Zum Geburtstag von Friedrich Fröbel am Freitag, 21. April, gibt es einen Tag der offenen Tür im Fröbelkindergarten in Gotha, Bürgeraue 4. Alle Interessierten und ehemaligen Fröbelianer können sich dann in der Einrichtung umsehen, informiert die Stadtverwaltung als Träger. In der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr könne man erleben, wie die Visionen von Fröbel heute umgesetzt werden. Friedrich Fröbel gilt als Pionier der Reformpädagogik.