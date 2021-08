Der Bahnübergang in der Industriestraße wird erneuert. Dazu gehört auch, einige Hundert Meter Kabelkanal neu zu verlegen. Im Auftrag von Gleisbau Görlitz sind hier am 9. August Chris Böhme, Torsten Smietana (im Bagger), David Heutehaus und Sebastian Frankowski (von links) bis in die Abendstunden dabei, den Kabelkanal zu verlegen.