Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frontalzusammenstoß zweier Autos: 87-Jähriger schwer verletzt

Auf einer Straße zwischen Hörselgau und Wahlwinkel (Lkr. Gotha) kam es am Sonntag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Die Straße, welche mal ein landschaftlicher Weg war, darf nach ersten Informationen offiziell nur in eine Richtung befahren werden. Da in einem Nachbarort zurzeit Bauarbeiten an einer Fahrbahn vorgenommen werden, nutzen viele Autofahrer die Straße als Umleitung. Auch in die verbotene Richtung. Und trotz eines Sperrschildes für die eine Fahrtrichtung.

Die Straße darf laut Feuerwehr offiziell nur in eine Richtung befahren werden. Dennoch kollidierten ein BMW und ein Dacia seitlich im Begegnungsverkehr. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Am Sonntag kollidierten ein BMW und ein Dacia seitlich miteinander. Der BMW war in Richtung Wahlwinkel unterwegs und touchierte nach dem Zusammenstoß noch einen Baum. Der Dacia kam von Wahlwinkel und fuhr Richtung Hörselgau. Durch den Unfall wurde ihm ein Vorderrad heraus gerissen und er landete letztendlich auf dem Dach.

87-Jähriger schwer verletzt

Der 87-jährige Fahrer des Dacias erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Gotha gebracht.

Auch den Fahrer des BMW brachte der Rettungsdienst sicherheitshalber dorthin. Er kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Der Einsatzleiter lobt besonders das Verhalten der Ersthelfer, welche den Unfall von einem Autobahnrasthof aus beobachteten. Sie rannten sofort über ein Feld zur Unfallstelle um den Verunglückten zu helfen. Holten sie aus ihren Autos und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Sachschaden dürfte sich auf 15.000 bis 20.000 Euro belaufen.