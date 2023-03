Frühjahrsputz in Nesse-Apfelstädt

Nesse-Apfelstädt. Vereine sowie Einwohner werden gebeten, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Die Ortschaftsbürgermeister teilen die Helfer auf die Reinigungsbereiche auf.

Achtlos weggeworfener Müll und Unrat soll in der Landgemeinde aufgesammelt werden. Dazu rufen der Bürgermeister und die Ortschaftsbürgermeister auf. Der Frühjahrsputz soll am Sonnabend, den 1. April, ab 9 Uhr in allen Ortschaften stattfinden.

Vereine sowie Einwohner werden gebeten, sich zu beteiligen. Insbesondere sollen öffentliche Wege und Plätze von den Resten des Winterhalbjahres befreit werden. Folgende Treffpunkte sind vorgesehen: Apfelstädt Feuerwehrgerätehaus, Gamstädt Breite Straße, Ingersleben Ernst-Haeckel-Platz, Kleinrettbach Feuerwehrgerätehaus, Kornhochheim Feuerwehrgerätehaus und Neudietendorf Parkplatz vorm Gymnasium.

Die Ortschaftsbürgermeister wollen die Koordination übernehmen und die Helfer auf die einzelnen Reinigungsbereiche aufteilen.