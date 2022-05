Frühlingskonzert in Waltershausen

Waltershausen. Kammerchor Erfurt singt in der Stadtkirche Waltershausen.

„Nun will der Lenz uns grüßen“ – so klingt und singt es am Sonntag 22. Mai, ab 17 Uhr in der Stadtkirche Waltershausen, vorgetragen vom Erfurter Kammerchor. Unter der Leitung von Sebastian Göring präsentieren 30 Sänger und Sängerinnen unter anderem Werke von Haßler, Debussy, Monteverdi, Rolle und Peterson-Berger. Das Programm spannt einen Bogen von volkstümlichen Frühlingsweisen über Madrigale aus der Renaissancezeit und Chansons des Impressionismus bis zu chorlyrischer Musik aus Skandinavien. Ebenfalls werden Vertonungen von Luthertexten vorgetragen. Den Zuhörer erwartet eine spannende Reise durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte, so Kantor Theophil Heinke. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Spende werde freundlichst erbeten.