Führung mit der Kammerzofe durch Schloss Friedenstein in Gotha

Bei einem vergnüglichen Rundgang durch das Schloss Friedenstein in Gotha erzählt am Donnerstag, 30. Juli, Wilhelmine Regine Catterfeld, Kammerzofe Herzog Augusts von Sachsen-Gotha-Altenburg, skurrile Geschichten über die herzogliche Familie.

In die Rolle der Kammerzofe schlüpft um 19 Uhr Stefanie Kretschmann. Sie wird im historischen Kostüm die Besucher mit ihrem schauspielerischen Talent begeistern und sie mit einem Schatz an Geschichten über den Hof überwältigen.

Man schreibt den 18. Juli 1807, als Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg nach Dresden reist, um Napoleon Bonaparte zu einem festlichen Empfang nach Gotha einzuladen. Natürlich herrscht im Schloss bereits große Aufregung. Auch die Kammerzofe Wilhelmine Regine Catterfeld, vom Herzog liebevoll „Minchen“ genannt, hat bis zur Rückkehr des Herzogs einige Dinge zu tun. Vom Ausbessern der herzoglichen Roben, auf die Durchlaucht immer besonderen Wert legt, bis hin zur Herrichtung sämtlicher Räume für den umfangreichen Hofstaat des französischen Kaisers, liegt so einiges an. Und ausgerechnet an so einem Tag kommen auch noch weitere Gäste ins Schloss.

Anmeldung unter der Telefonnummer: (03621) 82340. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.