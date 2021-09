Führungen zum Tag des Geotops

Georgenthal/Gotha. Bromacker und Sonderausstellung im Blick

Zum Tag des Geotops, am Sonntag, 19. September, können Besucher am Bromacker im Rahmen von geführten Exkursionen in die Welt der Ursaurier eintauchen. Die Führungen sind kostenlos und dauern etwa eine Stunde, Beginn jeweils 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr, teilt die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Treffpunkt ist die Steinhauer Hütte am Saurierpfad. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese nimmt Maria Schulz, Projektmitarbeiterin Bromacker, bis Freitag, 17. September, 12 Uhr, unter schulz@stiftung-friedenstein.de entgegen.

Der Bromacker, eine 290 Millionen Jahre alte Fossillagerstätte aus dem Perm, wird seit etwa 50 Jahren erforscht und ist eine der bedeutendsten Fundstellen von Fährten und deren Verursachern. Seit 2020 finden wieder jährlich Grabungen statt, die immer neue Ursaurier-Arten zutage fördern, so auch diesen Sommer. Rund um den Tag des Geotops können Interessierte Geotope erkunden. Ziel ist es, der Bevölkerung deren Bedeutung und Schutz näher zu bringen.

In der Sonderausstellung „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ im Herzoglichen Museum Gotha können Interessierte die Funde vom Bromacker zum Tag des Geotops kennenlernen. Am Sonntag 15 Uhr beginnt dort um 15 Uhr ebenfalls eine Führung. Anmeldung unter 03621 / 8234-0 oder service@stiftung-friedenstein.de ist nötig, da die Personenzahl begrenzt ist.

