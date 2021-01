Fünf neue Todesfälle im Kreis Gotha

Gotha. Fünf neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden vermeldete am Mittwoch das Gesundheitsamt des Landkreises Gotha. Damit erhöht sich die Zahl der bislang Verstorbenen an oder mit der Lungenkrankheit, seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr des vergangenen Jahres, auf 79 Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht für die Gothaer Region einen weiteren Anstieg der Fallzahlen. So liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen jetzt bei 2332 – 72 Infizierte mehr als am Dienstag. Davon sind 519 Personen an Corona erkrankt, 37 Personen mehr als am Vortag.

78 Menschen (- 4) werden wegen schwerer Krankheitsverläufe in den Krankenhäusern des Kreises stationär behandelt, davon liegen wiederum 14 Personen auf Intensivstationen.

Inzwischen an Covid-19 genesen sind 1734 Menschen, das sind 30 mehr als am Tag zuvor. Wie die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mitteilte, stieg der Inzidenzwert wieder auf 177,2.