Fünf Themenjahre zur Täuferbewegung werden in Reinhardsbrunn eröffnet

Am 18. Januar 2013 war die Stele vor dem Informations und Ausstellungszentrum „Spiritueller Tourismus“ Reinhardsbrunn enthüllt worden, die an die Täufer Christoph Ortlepp, Elsa Kuntz, Barbara Unger, Katharina König, Katharina Kolb und Andreas Kolb erinnert, die am 18. Januar 1530 in Reinhardsbrunn (vermutlich Schnepfenthal/Gerichtsplatz) wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden. Mit dem Enthüllen der Stele eröffneten der damalige Kultusminister Christoph Matschie (SPD, vorn) und damalige Landesbischöfin Ilse Junkermann, das Themenjahr „Reformation und Toleranz“ zur Lutherdekade.