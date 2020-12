Fünf Verletzte bei zwei Unfällen - Fiat gestohlen und zerlegt

Unfall in der Kreuzung: Vier Verletzte

Samstagabend kam es an der Kreuzung Dr. Troch-Straße zur B 247 in Gotha zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der B247 aus Richtung Gotha die Kreuzung überqueren und übersah offenbar das „Ampel-Rot“. Es kam zur Kollision mit einem 38-jährigen VW-Fahrer, der die Kreuzung in Richtung Luftschiffhafen befuhr. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug des 38-Jährigen befand sich ein 3-jähriges Mädchen, was ebenfalls leicht verletzt wurde. Auch die Beifahrerin im Fahrzeug des 26-Jährigen, eine 28-Jährige, wurde leicht verletzt. Alle mussten medizinisch versorgt werden.

In Kreisverkehr eingefahren: ein Verletzter

Montagvormittag hat sich in Waltershausen eine 55-Jährige bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Sie saß im Renault eines 78-Jährigen, der in der Bahnhofstraße fuhr und in einen Kreisverkehr einfahren wollte. Beim Einfahren übersah er offenbar eine bereits im Kreisverkehr befindliche Kia-Fahrerin und kollidierte mit dem Fahrzeug der 74-Jährigen. Die 55-jährige Beifahrerin im Renault verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Fiat Ducato gestohlen und zerlegt: rund 40.000 Euro Schaden

Unbekannte gelangten am Sonntag gegen 17 Uhr auf das Gelände einer Firma in der Gleichenstraße in Gotha und entwendeten auf bisher ungeklärter Art und Weise einen Fiat Transporter Ducato. Die Täter brachten das Fahrzeug außerhalb des Geländes und ließen es aus bisher unbekanntem Grund auf einem Feldweg an der Wilhelm-Umbreit-Straße stehen. Der Motorraum wurde komplett ausgebaut sowie die Vordersitze demontiert und die Reifen entwendet.

Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Außerdem trat Benzin und Öl aus, was fachmännisch vom Feldweg abgetragen werden musste. Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen. Wer hat Personen beim: Diebstahl oder beim Ausbau der Teile wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0299561/2020 entgegen.

