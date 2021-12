Fünf Verletzte: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Gothaer Ärztehaus

Gotha. Das war der Grund für den größeren Einsatz.

Am Dienstagnachmittag kam es in der Bertha-Schneyer-Straße in Gotha zu einem Einsatz der Polizei in einem Ärztehaus. Gegen 16.45 Uhr erreichte die Polizei die Information, dass es dort zu einem Brand gekommen sein soll. Die Beamten eilten zum Einsatzort. Als sie eintrafen, war die Feuerwahr bereits da.

Glücklicherweise konnte laut Mitteilung der Polizei schnell Entwarnung gegeben werden. Im Keller hatte ein Lappen angefangen zu qualmen, da er auf dem eingeschalteten Herd lag. Ein offenes Feuer entwickelte sich nicht. Wegen der Rauchentwicklung verletzten sich fünf Personen, sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegenwärtig wegen fahrlässiger Brandstiftung.

