Für 10,5 Prozent mehr Lohn auf die Straße

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordern 10,5 Prozent mehr Geld für ihre Arbeit. Aus diesem Grund zogen am Mittwoch rund 300 Bedienstete des öffentlichen Dienstes durch Gotha.

Rund 300 Bedienstete öffentlicher Verwaltungen und Kindergärten sowie Beschäftigte der beiden Bundeswehrstandorte Gotha und Ohrdruf sind am Mittwoch auf die Straße gegangen. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi.

Bereits um 8 Uhr wehten am unteren Hauptmarkt Fahnen von Verdi, auf Transparenten wurde auf die Forderung der Streikenden aufmerksam gemacht. Mit Trillerpfeifen zogen lautstark Menschengruppen zum Treffpunkt am Rathaus. Darunter waren nicht nur Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, sondern auch aus dem Landratsamt sowie aus dem Dienstleistungszentrum der Bundeswehr Gotha und Ohrdruf. Sogar Beschäftigte aus den Kindergärten in Bad Salzungen und Vacha unterstützten ihre Kollegen beim Warnstreik. Begrüßt wurden sie zunächst von Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Schulz und Liedermacher Olaf Bessert, der mit seinen Liedern den Streikenden Mut zurief.

Die GEW und Verdi fordern Bund und Kommunen auf, den Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr Geld zu zahlen. Mit dem Warnstreik wollen sie damit Druck für die laufenden Tarifgespräche machen. So wird ein steigendes Entgelt von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr, gefordert. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr erhalten. Nach Aussage von Sven Schulz sei das aufgrund der hohen Inflation notwendig. „Die dritte Verhandlungsrunde wird Klarheit bringen“, sagt der Gewerkschafter. Dazu treffen sich vom 27. bis 29. März die Gewerkschafter in Potsdam.

Mit Transparenten und Plakaten zogen die Beschäftigten aus städtischen Kindergärten, Stadtbad, Landratsamt, Stadtverwaltung sowie des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums durch die Straßen von Gotha. Foto: Conny Möller

Der Warnstreik hat die Verwaltung der Stadt Gotha und das Landratsamt nur marginal berührt, städtische Kindergärten, deren Schützlinge und Eltern schon mehr. Sieben Kindergärten blieben am Mittwoch geschlossen, zwei kommunale und die in freier Trägerschaft waren geöffnet. Die Schließungen seien im Vorfeld angekündigt worden, damit sich die Eltern darauf einstellen konnten, so Maik Märtin, Sprecher der Stadtverwaltung Gotha.

Im Landratsamt sei es etwa in der Straßenverkehrsbehörde zu Verzögerungen gekommen. Es sei versichert worden, dass alles abgearbeitet werde, berichtet Andrea Jäschke, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landratsamtes, am Mittag.

Gewerkschaft und öffentliche Hand müssen sich einigen

Waltershausens Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), auch Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebunds, sieht den Warnstreik und vor allem die Forderung von 10,5 Prozent Lohnerhöhung für die Bediensteten mit gemischten Gefühlen. „Ich gönne jedem, dass er mehr verdienen soll und kann. Es ist auch ein gutes Recht zu streiken. Aber bei den vorgeschlagenen Beträgen muss man fragen, ob das maßvoll ist.“ Bei der Thüringer Wald- und Straßenbahn etwa werde derzeit von Tariferhöhungen von 2,4 Prozent gesprochen – ohne Protest.

Eine Anhebung der kommunalen Gehälter von 10,5 Prozent würde bei den Haushalten von Städten und Gemeinden richtig reinhauen, so Brychcy. Im Fall der Stadt Waltershausen würde das im Jahr Mehrausgaben von einer knappen Million Euro bedeuten, bei einem Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts von rund 20 Millionen Euro. Er nehme die Forderung zur Kenntnis. Am Ende müssten sich Gewerkschaft und öffentliche Hand einigen.

Nach der Kundgebung zogen die Streikenden Richtung Stadtbad. Auch dort streikten die Beschäftigten. „Wir wollen ordentlich bezahlt werden, schließlich sorgen wir dafür, dass Kinder richtig schwimmen lernen“, meint Stefan Lange. Geld sei das eine, aber auch die Arbeitsbedingungen müssten stimmen, so die GEW-Tarifreferentin Nadine Hübener. Den Beschäftigten aus den kommunalen Kindergärten rief sie zu: „Profis brauchen mehr und das seid ihr.“

Diese Meinung vertritt auch Renate Sternatz, stellvertretende Vorsitzende beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Ihr müsst euch einsetzen, dass die Einkommen steigen“, forderte sie die Bediensteten auf. Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst würden alles am Laufen halten und einen guten Bürgerservice leisten. Doch könne das nicht zu Lasten von niedrigen Löhnen gehen, wenn die Inflationsrate immer weiter ansteigt. „Alles wird teurer, ob Miete, Energie, Benzin und Lebensmittel“, sagt Gerd Kalmring vom Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Gotha. Nach seiner Ansicht leisten alle Beschäftigten eine gute Arbeit, doch solle diese auch entsprechend bezahlt werden.

